TuS N-Lübbecke will im Heimspiel gegen Rostock liefern

Lübbecke

Die Handballer des TuS N-Lübbecke wollen nach zwei Auswärtssiegen in Serie ihren guten Lauf nun auch vor heimischem Publikum fortsetzen: Gegen Empor Rostock peilt der Zweitligist am Freitag (28. Oktober) die nächsten Punkte an.

Von Alexander Grohmann