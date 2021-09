Zurück in die Zukunft

Mehr als 100 Mitglieder des Leichtathletik-Clubs Paderborn haben sich in den Räumlichkeiten des SC Paderborn 07 zur Mitgliederversammlung getroffen. Nach der pandemie-bedingten Verschiebung der Veranstaltung im vergangenen Jahr standen im Drei-Hasen-Club der Benteler-Arena sowohl der Geschäftsbericht als auch die Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2019 und 2020 sowie die Neuwahlen des Vorstandes an.

LC Paderborn will den Nachwuchsleistungssport stärken. Michael Krusemark bleibt 1. Vorsitzender

Die Geschäftsberichte der beiden vergangenen Jahre dokumentierten, dass der LC Paderborn gut durch die Pandemiezeit gekommen ist und zuversichtlich in die Zukunft gucken darf. Bei den Mitgliederzahlen ist zwar ein stärkerer Rückgang in der Altersgruppe unter 18 Jahre zu erkennen, demgegenüber steht aber auch wieder eine aktuell hohe Nachfrage zur Aufnahme in die Trainingsgruppen dieser Altersklasse.

Geehrt wurden langjährige und verdiente Mitglieder. Mike Macalister gehört dem LC Paderborn seit 40 Jahren an. Seit 35 Jahren dabei: Susanne Müller-Krusemark, Norbert Fröhleke, Renate Kortmann-Fröhleke und Elisabeth Schonlau. Für 30-jährige Vereinstreue gewürdigt: Rita und Günther Langner. Ein Vierteljahrhundert dabei: Gisela Jonas, Karin Porsch, Gabriele Lindemeier, Karin Förster und Hans-Albert Stehen.

Hervorgehoben wurden die erzielten sportlichen Erfolge, besonders die der Athletinnen aus der Sprintgruppe von Thomas Prange und Kathi Panitz. Neben dem fünfen Platz bei den Olympischen Spielen, den Tatjana Pinto mit der deutschen 4 x 100-Meter-Staffel erreichte, konnten auch Keshia Kwadwo (Staffel) und Monika Zapalska mit der Mixed-Hürden-Staffel starke Erfolge als Europa- und Weltmeister erzielen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Michael Krusemark von den Mitgliedern in die dritte Amtsperiode als 1. Vorsitzender gewählt. Unterstützt wird er weiterhin von „Vize“ Norbert Fröhleke. Ebenfalls im Amt bleiben Ulrich Woischner als Geschäftsführer, Claudia Reichold als Finanzleiterin und Ines Wäntig in der Position der Sportlichen Leiterin. Neu im geschäftsführenden Vorstand findet sich Patrick Penquitt, der das Amt des Organisationsleiters übernimmt. Der Gesamtvorstand wird ergänzt durch Kea Wagemann und Frederik Traub als Jugendwarte sowie Pressewartin Luzie Probst.

Beraten wird der Vorstand durch den Beirat in Person von Gerd Westphal, der bereits viele Jahre in dieser Funktion tätig ist, sowie Michael Husemann und Marvin Orthmann. Sabrina Schuck und Dietmar Pott wurden zu Kassenprüfern gewählt.

Die neuen Jugendwarte, die in einer gesonderten Jugendsitzung zuvor gewählt worden waren, werden in der Jugendvertretung durch die Schülersprecherinnen Scarlett Bentler und Julia Pasdzior unterstützt.

Krusemark stellte im Rahmen seiner Wiederwahl die künftig angestrebte Ausrichtung des LC in Aussicht. Der Verein möchte sich wieder mehr auf seine drei Grundsäulen in Form von Nachwuchs-, Breiten- und Leistungssport rückbesinnen. Ein Schwerpunkt wird der Ausbau des Nachwuchsleistungssports sein sowie eine andere Akzentuierung im Leistungssport. Hier sollen alle Disziplinen wieder den gleichen Stellenwert erhalten. Laut Krusemark müsse es das Ziel sein, den Nachwuchsleistungssport zu stärken, um vermehrt Erfolge mit Athleten aus der eigenen Nachwuchsarbeit erzielen zu können. Beim Breitensport wird es zudem eine Analyse geben müssen, um zu ermitteln, inwieweit der LC Paderborn hier attraktiver agieren muss. „Ich freue mich mit dem neuen Team auf die künftige Zusammenarbeit und auf spannende Aufgaben“, schloss Krusemark.