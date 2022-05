Fußball-Landesliga: FC Nieheim und Spvg Brakel vor dem Derby

Zwei Mannschaften, die befreit aufspielen können, wollen den Zuschauern am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) im Nieheimer Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion eine starke Vorstellung liefern: Der FC Nieheim empfängt die Spvg Brakel in der Fußball-Landesliga zum Derby.

In einem engen Hinspiel setzte sich der FC Nieheim (links Lars Thorenmeier) in Brakel (rechts: Matti Rohde) durch. Beide Landesligisten freuen sich auf das Derby an diesem Sonntag – bei sicher besseren äußeren Bedingungen wie im vergangenen Dezember.

Während der gastgebende Tabellenfünfte nach seiner 0:5-Niederlage beim TuS Dornberg in die Erfolgsspur zurückkehren möchte, will Brakel nach einer erfolgreichen Woche mit neun Zählern aus drei Spielen nachlegen. „Wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen. Es sind noch zwölf Punkte zu vergeben und am besten wollen wir alle zwölf holen“, formuliert Spvg-Trainer Haydar Özdemir auch mit Blick auf das Restprogramm. „Wir wollen versuchen, im Vergleich zum vergangenen Sonntag wieder einen schlagkräftigeren Kader zu haben. Tobias Puhl ist wieder fit und wird von Anfang an spielen“, berichtet sein Gegenüber André Schnatmann. „Wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir die Punkte bei uns haben und dass das Derby auf jeden Fall gewinnen wollen“, ergänzt er.