Zwangspause für Knappe

Paderborn

Nach dem perfekten Saisoneinstand mit dem Auftaktsieg beim Dimension Data Pro-Am im südafrikanischen Fancourt war der Paderborner Golfprofi Alex­ander Knappe für geraume Zeit die Nummer eins in der Gesamtwertung der Challenge Tour, „Road to Mallorca“ genannt. Besser hätte die Ausgangslage im Kampf um eines der 20 Tickets für die DP World Tour 2023, die nach dem Grand Final (3. bis 6. November) vergeben werden, nicht sein können. Doch in den vergangenen Wochen hat der 33-Jährige an Boden verloren.

Von Elmar Neumann