Zwei erste Plätze für Henri Saur

Hövelhof

Der Badmintonclub Phönix Hövelhof hat mit insgesamt 15 Spielern an der 1. NRW-Rangliste U11 bis U19 in Witten teilgenommen. Am erfolgreichsten schnitt Henri Saur ab. Er stand in der Altersklasse U17 sowohl im Mixed mit Anna Nischk als auch im Doppel mit Mika Dörschel (TV Refrath) ganz oben auf dem Treppchen.