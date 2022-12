Zwei Garantien für die Startelf

Der letzte Oberliga-Spieltag in diesem Jahr hält für die U21 des SC Paderborn 07 und für den Delbrücker SC Auswärtsfahrten bereit. Zusammen 488 Kilometer müssen beide Teams zurücklegen – sollte das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen. Paderborns U21 spielt bereits am Samstag um 14 Uhr, Delbrück Sonntag um 15 Uhr.

Fußball-Oberliga: U21 des SCP spielt Samstag in Gievenbeck, Delbrücker SC fährt ins Sauerland

Dilham Demir (am Ball) hat von SCP-Trainer Thomas Bertels eine Startelf-Garantie erhalten.

1. FC Gievenbeck - SC Paderborn 07 U21. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen können und bereiten uns auch so vor“, sagt Thomas Bertels. Für den U21-Trainer geht es in Gievenbeck darum, eine „Top-Hinrunde“ mit 32 Punkten abzuschließen. „Dann können wir uns beruhigt unter dem Weihnachtsbaum alle ein bisschen ausruhen.“. Der Aufsteiger scheint dazu gerade recht zu kommen, denn Gievenbeck wartet seit nunmehr sechs Partien auf einen Sieg und konnte in dieser Phase nur ein Unentschieden holen. Mittlerweile befindet sich das Team, das zum Saisonstart noch oben mitgemischt hat, im Abstiegskampf. Doch Bertels warnt: „Anfangs hat sicher die Euphorie mitgespielt. Die Gründe für die jüngste Serie sind für mich schwer auszumachen, denn ich halte Gievenbeck nach wie vor für eine sehr gut besetzte Mannschaft, welche die Dinge auf dem Platz spielerisch lösen will.“