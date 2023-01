Zwei klare Siege für den Primus

Paderborn

Der Paderborner Squash Club hat mit zwei Heimsiegen seine Vormachtstellung in der Bundesliga Nord untermauert. Der PSC besiegte am Freitag im Ahorn-Squash Sporwerk Hamburg mit 3:1 und ließ am Samstag an gleicher Stelle ein 4:0 gegen den Bremer SV folgen. Damit verteidigten die Paderborner die Tabellenführung und bauten sie sogar aus. „Das war ein gelungenes Wochenende“, sagte Geschäftsführerin Anna Wedegärtner.