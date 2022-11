Zwei Mannschaften mit viel Selbstvertrauen

Der TuS Tengern will den fünften Platz festigen. Gespielt wird schon am Samstag um 16 Uhr, weil an diesem Spieltag sonst die erste, zweite und dritte Mannschaft am Sonntag in Tengern hätten antreten müssen. Der Bitte um eine Vorverlegung kamen die Bad Oeynhauser nach.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar