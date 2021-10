Zwei Titel bleiben in Brakel

Kreis Höxter. „Endlich geht es wieder los, ein weiteres Stück Normalität kehrt in den Schulalltag zurück“, freuten sich die Betreuerinnen und Betreuer der Mannschaften ebenso wie die teilnehmenden Schülerinnen.

Auf zwei Kleinspielfeldern haben insgesamt neun Teams in drei Wettkampfklassen nach dem Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ die Kreismeisterinnen ermittelt.

In der Wettkampfklasse I (Geburtsjahrgänge 2003 bis 2006) gingen die Mannschaften des Städtischen Gymnasiums Steinheim, des Gymnasiums Brede Brakel und des Gymnasiums St. Xaver Bad Driburg an den Start. In der ersten Begegnung gegen das Gymnasium Steinheim sorgten Matilda Schmidt mit zwei Toren sowie Valerie Knoll und Juliane Straubel mit je einem Treffer für einen klaren 4:0-Sieg des Gymnasiums St. Xaver. Beim Duell Gymnasium Brede Brakel gegen St. Xaver Bad Driburg spielten beide Mannschaften gleich stark und es stand nach einer Spielzeit von zweimal 20 Minuten 1:1. Die Driburgerinnen waren durch ein Tor von Paula Onkelbach in Führung gegangen. Doch Fiona Sander erzielte auf sehr gute Vorarbeit von Dalina Lohoff den Ausgleich für die Brede.

Die Kickerinnen vom Gymnasium St. Xaver Bad Driburg legten gleich im ersten Spiel mit vier Toren den Grundstein für den Kreismeistertitel (hinten von links): Maya Schulte, Svenja Lausen, Valerie Knoll, Hannah Sänger und Paula Onkelbach, (vorne von links) Carolin Mügge, Marie-Julie Hartmann, Madlena Markus und Matilda Schmidt sowie Torhüterin Juliane Straubel. Foto: Kreis Höxter

Im entscheidenden Spiel begegneten sich die Brede und das Gymnasium Steinheim. Die glücklosen Steinheimerinnen mussten sich nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Torschützin der Brede war Lena Mikus mit einem schönen Distanzschuss. Aufgrund der besseren Tordifferenz gewann das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg den Kreismeistertitel in der Wettkampfklasse I. Über Wanderpokal und Urkunde freuten sich die Bad Driburger Spielerinnen zusammen mit ihrer Betreuerin Pia Hillebrand.

In der Wettkampfklasse II (Geburtsjahrgänge 2006 bis 2008) wurde direkt ein echtes Endspiel ausgetragen. Dabei traten zum gefühlten Heimspiel für beide Teams das Gymnasium Brede Brakel und die Gesamtschule Brakel gegeneinander an. Schnell wurde deutlich, dass sich die Kickerinnen der Brede einiges vorgenommen hatten. Sie erspielten sich klare Vorteile und siegten auch in der Höhe von 8:0 Toren verdient und holten sich so den begehrten Kreismeistertitel. Dabei trug sich Helena Hecker in die Liste der Torschützinnen ein, doppelt traf Sophie Stork das gegnerische Tor und sage und schreibe fünf Tore konnte Paula Cassens für die Brede erzielen. Pokal und Urkunde nahm Bernd Övermöhle für die Mädchen der Brede entgegen.

Hart umkämpft war der Kreismeistertitel bei den Mädchen in der Wettkampfklasse III, umso mehr freuten sich von der Gesamtschule Brakel (hinten von links) Heiko Bonan, Sandra Khudeda, Tijana Böttcher, Johanna Seiler, Josefine Hesse und Jana Bilstein sowie (vorne von links) Leonie Roßbach, Marie Düker, Johanna Braune, Mia Sigge und Lara-Sophie Begemann. Foto: Kreis Höxter

Die Jüngsten stellten mit vier Teams in der Wettkampklasse III (Geburtsjahrgänge 2008 bis 2010) die meisten der teilnehmenden Mannschaften. Alle sechs Begegnungen wurden auf Augenhöhe mit nur wenigen Toren insgesamt und vielen Unentschieden ausgetragen. Das Gymnasium Brede Brakel freute sich über den zweiten Platz, die Realschule Nieheim belegte den dritten Platz. Im Gesamtergebnis der Wettkampfklasse III ging knapp als Sieger und Kreismeister die Gesamtschule Brakel hervor.

Die beiden Kreismeister der Wettkampfklassen II (Gymnasium Brede Brakel) und III (Gesamtschule Brakel) haben nun die Gelegenheit, im Frühjahr des nächsten Jahres an den Bezirksmeisterschaften teilzunehmen.