Zwei weitere Tickets

Mit drei Teams ist der VoR Paderborn in die Qualifikationsturniere für die Endrunden der Westdeutschen Volleyball-Meisterschaften der Altersklassen U18 und U15 gestartet. Nach der erfolgreichen Qualifikation in der U20 und U16 am Vorwochenende sollten nun weitere Finaltickets folgen. Einmalig wird in diesem Jahr ein Wettbewerb in der Altersklasse U15 ausgetragen.

Die erfolgreichen U15-Jungs des VoR in Aktion: In der Annahme Jakob Hädecke mit Max Luis Müller (links), Daniel Ratajcak (hinten) und Alexander Voth (Nummer 25).

Die weibliche U18 musste bei ihrer Qualifikation verletzungsbedingt auf U17-Nationalspielerin Greta Rakow und WVV-Auswahlspielerin Carlotta Rust verzichten. Dafür stand Mannschaftsführerin Cara Beine zur Verfügung, die eigentlich für das Spiel der Drittliga-Damen eingeplant war, welches aber kurzfristig abgesagt wurde. Das Team des Trainerduos Susanna Turner/Alexandros Sarmas wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Mit einer starken Teamleistung, bei der alle Spielerinnen zum Einsatz kamen, gewann der VoR seine Spiele gegen den SV Blau-Weiß Dingden, SV Blau-Weiß Aasee und TV Eintracht Vogelsang jeweils souverän mit 2:0. Als Gruppenkopf geht es für die VoR-Spielerinnen, die bei den Erwachsenen in der Dritten Liga sowie in der Ober- und Landesliga zum Einsatz kommen, nun zur Endrunde am 2./3. April bei der TG Schwelm.

In der U15 traf das Team von Trainer Holger Fretzer auf die Mannschaften aus Borken, Sorpesee und Ahaus. Im Spiel gegen den Favoriten aus Sorpesee war die Paderborner Mannschaft, die fast ausschließlich aus U14-Spielerinnen besteht, deutlich unterlegen. Da auch Borken zum Favoritenkreis zählte, war der Spielausgang gegen Ahaus entscheidend. Es sollte sich ein spannendes Duell entwickeln, in dem die Paderbornerinnen im Tiebreak bereits mit 8:4 führten. Doch Ahaus drehte den Satz und konnte diesen schließlich denkbar knapp mit 15:13 gewinnen. Gegen Borken spielten die VoR-Spielerinnen im ersten Satz auf Augenhöhe und zeigten ihre beste Tagesleistung. Doch auch hier konnten sie nicht gewinnen und verpassten so die Qualifikation für die Endrunde.

Besser machten es die U15-Jungen von Trainer Vitali Voth. In deren Runde stellten sich der VV Essen, der 1. VC Minden und der VfL Telstar Bochum in der heimischen Pelizaeushalle vor. Mit Essen traf der VoR dabei auf einen Verein, der in den vergangenen Jahren bei Meisterschaften häufig vorne zu finden war. Und die Essener zeigten, dass sie zu den Favoriten in ihrer Altersklasse zu zählen sind. Mit 2:0 bezwangen sie das gastgebende VoR-Team. Die Paderborner konnte ihrerseits die Duelle gegen Minden und Bochum jeweils 2:0 für sich entscheiden, wodurch sie den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe und damit die Teilnahme an der Endrunde beim TB Höntrop perfekt machten.