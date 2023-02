Zweikampfstark, gute Mentalität

„Wir freuen uns sehr, dass sich Ben für uns entschieden hat und seinen Weg bei uns fortsetzen möchte“, sagt Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter im NLZ, zum früheren Juniorennationalspieler. Klefisch, der in der Jugend bei Bayer Leverkusen und RB Leipzig spielte, war in der Hinrunde an Drittligist Viktoria Köln ausgeliehen. Dort kam der zentrale Mittelfeldspieler nicht zu Einsätzen. „Ben ist ein Box to Box-Spieler, sehr zweikampfstark, mit einer guten Mentalität und Dynamik“, sagt Tumani. Der Vertrag läuft bis Sommer 2024.

Verlassen hat den SCP hingegen Noah Heim (19). Den Stürmer, der in der laufenden Oberligasaison in seinem ersten Seniorenjahr zehnmal eingewechselt wurde, dabei aber ohne Torerfolg blieb, zieht es zum SV Rödinghausen II in die Westfalenliga. Tumani: „Noah möchte mehr Spielpraxis. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt. Wir wünschen ihm alles Gute und sind dankbar, für die Leistungen, die er besonders in der U19 gebracht hat. Er hatte in der Vorsaison maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib.“