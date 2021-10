Zweimal auf Rang fünf

Während Carina am Balken einen eher wackeligen Start zeigte, der von den Kampfrichtern mit 10,80 Punkten aber „milde“ bewertet wurde, legte Moritz starke 11,65 Punkte am „Pony“, dem Pauschenpferd, vor. Es folgte sein Paradegerät, die Ringe, an denen er mit 12,15 Punkten die Tageshöchstwertung seiner Altersklasse erturnte. Weiter ging es, in olympischer Reihenfolge, an den Boden für Carina, wo sie eine saubere Übung ablieferte und ebenfalls mit 12,15 Punkten belohnt wurde. Moritz präsentierte am Sprung (10,65) und am Parallelbarren (9,55) solide Übungen. Am Sprung turnte Carina dann ihre Tagesbestleistung (12,40), während Moritz eine gute Übung am Boden (11,50) gelang. Am Stufenbarren beendete Carina den Wettkampf und konnte an ihrem Paradegerät noch mal ordentliche 11,6 Punkte sammeln, was die zweitbeste Wertung an diesem Gerät darstellte und ihr in der Gesamtwertung 46,95 Punkte bescherte. Für Moritz gingen mit 45,95 Punkten nur die besten vier Geräte in die Wertung ein. Beide wurden am Ende mit fünften Plätzen belohnt.

Eine Zugabe gab es nach diesem überraschenden Erfolg für Carina, die mit drei weiteren westfälischen Turnerinnen die westfälische Mannschaft beim Deutschland-Pokal (AK 30-40) bildete und den Sprung auf das Treppchen schaffte: Hinter der badischen und der hessischen Mannschaft reichte es für das starke Trio aus um Carina Delling für die Bronzemedaille.