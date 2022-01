1. FC Kaiserslautern ohne Zuschauer gegen den SV Meppen

Kaiserslautern (dpa/lrs)

Der 1. FC Kaiserslautern muss sein Heimspiel gegen den SV Meppen am Samstag (14.00 Uhr) ohne Fans austragen. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, gilt der Zuschauerausschluss aufgrund der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz voraussichtlich auch für die Partien gegen Viktoria Berlin am 22. Januar und den Halleschen FC am 29. Januar. Dauerkartenkunden können sich den anteilmäßigen Wert ihrer Dauerkarte zurückerstatten lassen.

Von dpa