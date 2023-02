1000 politisch motivierte Beschädigungen: Nur 81 aufgeklärt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Jahr 2022 hat es in NRW 1093 politisch motivierte Sachbeschädigungen gegeben. Nur 81 davon wurden bislang aufgeklärt, wie das Innenministerium in einem Papier an den Landtag berichtet, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von dpa