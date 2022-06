11.000 Menschen bei Demonstrationen in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Insgesamt 11.000 Menschen sind nach Polizeiangaben in Düsseldorf bei zwei Demonstrationen auf die Straßen gegangen. Am Christopher Street Day (CSD) setzten am Samstag 6000 Menschen mit einer farbenfrohen Demonstration durch das Stadtgebiet in Richtung Rheinufer ein Zeichen für Vielfalt und Respekt. Unter dem Motto «Leben und leben lassen» findet an diesem Wochenende der 19. CSD in Düsseldorf statt.

Von dpa