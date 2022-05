115.288 Briefwahlunterlagen in Dortmund verschickt

Unterlagen für die Briefwahl liegen auf dem Tisch. In Nordrhein-Westfalen ist am 15. Mai 2022 Landtagswahl.

288 Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl verschickt worden. Damit dürfte mehr als jeder vierte Wahlberechtigte in der Westfalenmetropole seine Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Bei der NRW-Wahl 2017 waren es nur 45.731 Briefwahlunterlagen gewesen, teilte die Stadt am Sonntag per Twitter mit. Knapp elf Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger hatten in Dortmund bis 10.45 Uhr bereits gewählt, hieß es. Etwa 405.000 Menschen sind in Dortmund wahlberechtigt.