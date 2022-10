130 Teilnehmer bei illegalem Bingo-Spiel in Ratingen

Düsseldorf/Ratingen (dpa/lnw)

Im Zuge mehrerer Durchsuchungen in ganz Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf eine illegale Lotterie-Veranstaltung, hat die Polizei in der Nacht zu Samstag eine Halle in Ratingen (Kreis Mettmann) hochgenommen. Dort fand nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ein unerlaubtes Bingo-Spiel mit rund 130 Teilnehmern statt.

Von dpa