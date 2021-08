14-Jähriger bei Fahrrad-Unfall schwer verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer hat sich nach einem Zusammenstoß mit einem Zwölfjährigen in Sundern (Hochsauerlandkreis) schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden Jungen mit ihren Rädern am Dienstag nebeneinander auf einer Straße gefahren und dabei mit den Lenkern zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der schwer verletzte 14-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 12-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen.