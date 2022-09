15-Jährige überlebte Mordversuch mit 24 Stichen: Prozess

Für einen versuchten Mord, den ein Mädchen in Mönchengladbach schwer verletzt überlebte, muss heute (08.30) ein 18-Jähriger auf die Anklagebank. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger und Messerangreifer findet am Landgericht in Mönchengladbach nach Jugendstrafrecht und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Nach Aussage des Opfers hatten sich die Teenager per Messenger zu einem Treffen verabredet. Laut Anklage soll der 18-Jährige die 15-Jährige bei dem Treffen vergewaltigt und dann versucht haben, sie mit mindestens 24 Messerstichen heimtückisch umzubringen. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen.

Der Verdächtige flüchtete und konnte später in einem Krankenhaus festgenommen werden. Offenbar hatte er sich selbst verletzt und wollte sich behandeln lassen.

Es soll sich nicht um die erste Sexualstraftat des jungen Mannes handeln: Ihm wird vorgeworfen, zwischen Mai und September 2021 einen sexuellen Übergriff mit Gewalt, zwei sexuelle Belästigungen sowie zwei versuchte Nötigungen begangen und in einem Fall pornografische Inhalte verbreitet zu haben. Dabei war er selbst noch minderjährig.

Die Opfer dieser Taten sollen zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 17 Jahre alt gewesen sein. Das Gericht hat für den Fall sechs Verhandlungstage angesetzt.