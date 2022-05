17-Jähriger kracht gegen Zaun: Lebensgefährlich verletzt

Kierspe (dpa/lnw)

Er soll alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein: Ein 17-Jähriger ist mit einem Auto im Sauerland gegen einen Metallzaun gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche sei bei dem Vorfall am Vatertag in Kierspe nicht angeschnallt gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sein Gesundheitszustand sei mittlerweile stabil, hieß es.

Von dpa