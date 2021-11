17-Jähriger nach Messerangriff auf Vater festgenommen

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 17-Jähriger soll in Dortmund seinen Vater mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Der Jugendliche sei am Sonntag vor einen Haftrichter gekommen und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mit.

Von dpa