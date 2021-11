17 Menschen bei Kellerbrand leicht verletzt

Bei einem Kellerbrand haben am Mittwoch in Neuss 17 Menschen leichte Verletzungen erlitten.

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein.

Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 15.10 Uhr in einem Wohnhaus eine Papiertonne unten einem Treppenabsatz in Brand geraten. Die Rauchentwicklung war so stark, dass der Eingang bereits verraucht war, als die Feuerwehr eintraf. Die meisten Bewohner gelangten aus eigener Kraft aus den oberen Stockwerken ins Freie. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 17 Personen untersucht und rettungsdienstlich betreut, alle konnten nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden.