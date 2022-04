18-Jähriger bei Streit in U-Bahn lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit in einer Düsseldorfer U-Bahn ist in der Nacht zum Karfreitag ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war es in der U-Bahn der Linie U79 aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute gekommen. Während der Schlägerei sei ein 18-Jähriger mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Tätergruppe sei dann an der nächsten Haltstelle Lohausen in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte wurde noch in der Nacht notoperiert.