18-jähriger Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (dpa/lnw)

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim ist ein 18-Jähriger schwer und sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Der 18-Jährige war am Samstagabend im Rhein-Erft-Kreis aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend stellten Beamte abgefeuerte Patronenhülsen, zwei Schreckschusswaffen mit Munition, ein Klappmesser, ein Schlagstock und eine Elektroschockertaschenlampe in dem betroffenen Auto sicher.

Von dpa