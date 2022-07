18-Jähriger geht mit Axt auf Kollegen los

Raesfeld (dpa/lnw)

Ein 18-Jähriger ist im westlichen Münsterland unvermittelt mit einer Axt auf seine Arbeitskollegen losgegangen und hat einen Mann schwer verletzt. Das 33 Jahre alte Opfer schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 18-Jährige sei am Montagmorgen regulär zu seiner Arbeitsstelle in einem Autohaus in Raesfeld gekommen. Einige Zeit später habe er dann plötzlich die Axt in der Hand gehabt und sei auf die Kollegen losgegangen.

Von dpa