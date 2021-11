19-Jähriger niedergestochen: Tatverdächtiger ermittelt

Bochum (dpa/lnw)

Nach einer Messerattacke auf einen 19-Jährigen am Bochumer Hauptbahnhof hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 26-jährige Bochumer soll dem Jüngeren bei einem Streit am helllichten Tag auf dem Bahnhofsvorplatz Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Von dpa