Eine 20-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem anderen Autofahrer im Stadtteil Heessen in Hamm schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, wollte der 68-jährige Fahrer am Sonntagnachmittag nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto der Frau kam. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zum Unfall waren zunächst unklar.