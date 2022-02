20-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Der 20-Jährige war etwa 200 Meter hinter einer Kreuzung in Straelen (Kreis Kleve) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.