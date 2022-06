20-Jähriger in Aachen lebensgefährlich mit Messer verletzt

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Samstag in Aachen mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen am Elisenbrunnen im Stadtzentrum, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen sagte. Der Mann wurde nach der Tat in die Uniklinik gebracht und notoperiert. Nach derzeitigem Stand schwebe der 20-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr, sagte der Sprecher. Zum Tathergang sowie den Hintergründen des Vorfall machte er aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben. Zuerst hatte die «Aachener Zeitung» darüber berichtet.