200 Jahre Karneval: Session mit besonderen Events gefeiert

Köln (dpa/lnw)

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Kölner Karnevals soll es in der kommenden Session besondere Veranstaltungen und Events geben. Das Jubiläum sei «wirklich etwas Besonderes, und das muss auch so begleitet und so eingebettet sein, dass das nicht nur für die Kölnerinnen und Kölner, sondern weit über Köln und die Region hinaus Beachtung findet», betonte Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Donnerstag. Eine große Kommunikationskampagne werde das Jubiläumsjahr begleiten.

Von dpa