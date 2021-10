2020 starben in NRW 3,8 Prozent mehr Menschen als 2019

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen 3,8 Prozent mehr Menschen gestorben als im Jahr zuvor. 2020 waren es 214.313, 2019 hingegen 206.479. 7295 Menschen seien 2020 an Covid-19 gestorben, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Allein im November und Dezember 2020 gab es demnach 5179 Corona-Tote.

Von dpa