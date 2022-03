21-Jähriger baut Unfall und montiert Kennzeichen ab

Stemwede (dpa/lnw)

Nach einem Unfall in angetrunkenem Zustand auf einer Landstraße hat ein 21-Jähriger seinen beschädigten Wagen im Graben stehen lassen, die Kennzeichen abmontiert und ist mit dem Taxi nach Hause gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war einer Streifenwagenbesatzung am Sonntagmorgen in der ostwestfälischen Gemeinde Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) ein augenscheinlich verunglücktes Fahrzeug im Straßengraben aufgefallen. Es war stark beschädigt, hatte zwei platte Reifen und keine Kennzeichen. Dem Spurenbild zufolge war das Auto von der Fahrbahn abgekommen, über ein Grundstück sowie durch Buschwerk gefahren und dann mit einem Straßenschild kollidiert. Vom Fahrer allerdings fehlte jede Spur.

Von dpa