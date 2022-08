21-Jähriger erneut als falscher Polizist unterwegs

Vier Tage nachdem in Hagen ein Mann als verkleideter Polizist aufgeflogen war, hat die Bundespolizei den 21-Jährigen erneut am Mittwoch erwischt. Wieder war er mit Funkgerät, Handschuhen und T-Shirt mit dem Aufdruck Polizei unterwegs - diesmal im Bochumer Hauptbahnhof. Dabei erweckte er den Anschein, als Beamter aufzutreten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Bereits am Samstag war er im Hauptbahnhof in Hagen erwischt worden. Da gab er an, Kurzvideos für seinen Internet-Kanal zu drehen. In Bochum nannte der Schüler ein anderes Motiv für seinen Auftritt. Demnach wäre er gerne richtiger Polizist und habe sich auch beim Land und der Bundespolizei beworben. Seine Ausrüstung wurde wie beim ersten Fall in Hagen sichergestellt. Und auch in Bochum leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Berufsbezeichnungen ein.

Eine echte Polizeiuniform sei an mehreren Merkmalen zu erkennen, stellte die Bundespolizei klar. Unter anderem trage sie ein Polizeiwappen des jeweiligen Bundeslandes oder des Bundes, das sich am linken Oberarm der Uniform befindet. Im Zweifel sollten sich Bürgerinnen und Bürger den Dienstausweis zeigen lassen.