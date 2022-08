21-Jähriger in falscher Polizeiuniform für Internet-Clips

Hagen (dpa/lnw)

Verkleidet als Polizist ist ein junger Mann am Hauptbahnhof Hagen aufgeflogen. Bundespolizisten seien in der Nacht zum Samstag auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden, da er «Teile einer Polizeiuniform» getragen habe. Neben einer dunkelblauen Hose hatte er schwarze knöchelhohe Schuhe und ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift «Polizei» auf Vorder- und Rückseite an, teilte am Montag die Bundespolizei mit. Darüber hinaus waren ein funktionsuntüchtiges Funkgerät und Lederhandschuhe an seiner Hose befestigt.

Von dpa