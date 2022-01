22-Jährigem mit Messer in Rücken gestochen: Festnahme

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein 22-Jähriger ist in Gelsenkirchen auf offener Straße beleidigt und in den Rücken gestochen worden. Die Polizei nahm einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, erklärten die Beamten am Mittwoch. Der 31-Jährige habe sich nach der Tat vom Dienstagabend in der Nacht gestellt. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus, sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es.

Von dpa