22-Jähriger mit schweren Stichverletzungen

Essen (dpa/lnw)

Bei einer Auseinandersetzung zweier Männer hat ein 22-Jähriger am Donnerstag in Essen lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der junge Mann in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs mit einem 28-Jährigen aneinandergeraten, der mehrfach mit einem Gegenstand auf ihn eingestochen haben soll. Der 22-Jährige musste noch am Abend in einem Krankenhaus notoperiert werden. Zwischenzeitlich habe Lebensgefahr bestanden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa