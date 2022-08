22-Jähriger nach Sturz mit Motorrad schwer verletzt

Der Mann sei am Mittwoch in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Daraufhin sei er mehrere Meter hoch geschleudert worden und anschließend in einen angrenzenden Graben gestürzt. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.