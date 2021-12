22-Jähriger nach versuchter Tötung in Bremen festgenommen

Bielefeld/Bremen (dpa)

Ein 22 Jahre alter Mann aus Münster ist nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen jungen Mann (23) am Mittwoch in Bremen festgenommen worden. Der Münsteraner sei dringend verdächtig, am Zweiten Weihnachtstag in Steinhagen (Kreis Gütersloh) den 23-Jährigen vor einer Bar mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Gesundheitszustand des Opfers aus Wadersloh im Münsterland habe sich inzwischen stabilisiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Bielefeld mit.

Von dpa