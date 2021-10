23-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 23 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag in Düsseldorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die junge Frau vom Wagen einer 72-Jährigen erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge hatte die 72-Jährige einen Rückstau zu spät erkannt und versucht, einen Aufprall auf das vor ihr haltende Auto zu vermeiden. Dabei sei die Seniorin nach rechts auf den Fahrradweg ausgewichen und mit der 23-Jährigen kollidiert.

Von dpa