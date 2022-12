Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) schwer verletzt worden.

Am Mittwochabend sei er an einer Kreuzung mit dem entgegenkommenden Auto einer 58-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt, während der 23-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.