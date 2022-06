23-Jähriger in Köln getötet - Verdächtiger festgenommen

Köln (dpa/lnw)

Nach der Tötung eines 23-Jährigen in Köln hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 34-Jährige stehe im Verdacht, den Mann in dessen Wohnung im Stadtteil Kalk getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an.

Von dpa