24-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Landstraße 218 im Kreis Düren schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Nach Angaben des 24-Jährigen kippte ihm in einer Linkskurve das Vorderrad weg, als er am Samstagabend mit einer Motorradgruppe auf der Landstraße von Vossenack in Richtung Schmidt unterwegs war. Daraufhin soll er das Motorrad abgebremst haben und gestürzt sein. Die übrigen Motorradfahrer wurden nicht in den Unfall verwickelt.