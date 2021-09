24-Jähriger bricht Urnengräber auf und stiehlt Grabbeigaben

Ein 24 Jahre alter Mann soll mehrere Urnengräber auf einem Friedhof in Wesel aufgebrochen und Grabbeigaben gestohlen haben. Er sei am Dienstag vorläufig festgenommen, nach Abschluss der Maßnahmen aber wieder freigelassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Mann es hauptsächlich auf Schmuck abgesehen. Er habe mehrere Taten eingeräumt. Im August sei es zu zahlreichen Urnenaufbrüchen auf dem Friedhof gekommen.