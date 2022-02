24-Jähriger fragt Polizisten nach Material für Joint

Der 24-Jährige habe die beiden in Zivil eingesetzten Beamten am Bahnhof angesprochen und gesagt, dass er «einen rauchen» wolle, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Dazu fehlte ihm nach eigenen Angaben aber das Papier. Bei der Durchsuchung am Samstag habe sich dann herausgestellt, dass der Mann mehr als 50 Gramm Marihuana dabei hatte. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Betäubungsmittelbesitzes verantworten.