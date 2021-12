24-Jähriger wird bewusstlos im Polizeigewahrsam und stirbt

Düsseldorf (dpa)

Ein 24-Jähriger hat in Düsseldorf auf dem Weg ins Polizeigewahrsam das Bewusstsein verloren - wenig später starb er im Krankenhaus. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Die Polizei sei am Montag wegen eines handfesten Streits zweier Männer gerufen worden.

Von dpa