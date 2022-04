24-Jähriger würgt Jungen auf Bolzplatz

Hagen (dpa/lnw)

Bei einem Fußballspiel unter Kindern hat ein 24-Jähriger in Hagen einen 13 Jahre alten Jungen gewürgt und bedroht. Der 13-Jährige hatte am Donnerstag auf dem Bolzplatz einen anderen Jungen mit dem Ball am Oberschenkel getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben nach entschuldigte er sich und spielte weiter. Dennoch habe die große Schwester des getroffenen Jungen mehrere erwachsene Familienmitglieder angerufen, die dann zu fünft auf dem Bolzplatz erschienen seien.

Von dpa