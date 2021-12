25-jähriger Autofahrer prallt gegen Geländer und stirbt

Wie die Polizei berichtete, kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag auf der Ochtruper Landstraße (L573) von Heek kommend in Richtung Ochtrup vor einer Kreuzung nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen ein Brückengeländer. Der 25-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Straße in dem Bereich gesperrt.