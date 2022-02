25-Jähriger nach mutmaßlicher Tötung tot aufgefunden

Dortmund (dpa/lnw)

In Dortmund soll ein 25 Jahre alter Mann am Donnerstagabend seine 46-jährige Mutter durch Messerstiche getötet haben. Die Leiche der Frau sei in einer Wohnung in der nördlichen Gartenstadt gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der mutmaßliche Täter, ihr 25-jähriger Sohn, war zunächst flüchtig, wurde am Freitagmorgen dann tot in der Nähe des Tatorts gefunden.

Von dpa