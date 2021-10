26-Jähriger fährt auf Lkw auf: schwer verletzt

Oelde (dpa/lnw)

Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 2 bei Oelde (Kreis Warendorf) mit seinem Wagen in einen Laster geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war der 26-Jährige in der Nacht zu Samstag offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf den Lastwagen aufgefahren. Dabei sei sein Wagen auf der Beifahrerseite aufgerissen und das Dach eingedrückt worden.

Von dpa