29-Jähriger soll Bekannten beraub haben: Entschuldigung

Siegen (dpa/lnw)

Ein 29-Jähriger soll in Siegen einen Bekannten zunächst beraubt, sich dann aber dafür entschuldigt haben. Der Mann habe am Samstag eine Tür eingetreten und dem 37 Jahre alten Opfer unter Verwendung eines Messer oberflächliche Verletzungen zugefügt, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend habe er sich die Geldbörse seines Bekannten genommen und sei geflüchtet.

Von dpa